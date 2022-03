Bagheria, diciottenne arrestato per la rapina alla gelateria Anni Venti: fu colpita la cassiera

Un arresto per la rapina al bar-gelateria «Anni 20» di Bagheria. I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bagheria hanno dato esecuzione a all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 18enne, indagato per aver concorso in una rapina a mano armata insieme ad altri due in corso di identificazione.

Il provvedimento, emesso dal gip di Termini Imerese, è frutto di una complessa attività investigativa che ha consentito di acquisire a carico del giovane con numerosi precedenti di polizia. La notte dello scorso 13 novembre, il giovane avrebbe preso parte a una rapina: i tre, col volto coperto e armati, hanno colpito alla testa con il calcio di una pistola la cassiera portando via l’incasso della serata, che ammontava a circa mille euro. Successivamente, si sono dileguati a bordo di un’auto risultata rubata.

