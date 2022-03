Palermo, come Johnny Stecchino: ruba un casco di banane e scappa

Un rapinatore ieri ha rubato un casco di banane dal supermarket Gnanam store in via Maqueda a Palermo. Il bandito ha minacciato i titolari, ha preso la frutta ed è fuggito via. Un colpo che evoca il film Roberto Benigni "Johnny Stecchino". Sosia di un boss pentito, ruba una banana è dà il via a una serie di equivoci esilaranti sino alla celbre "E' tutto un magna magna".

Il rapinatore reale, invece, mentre scappava ha danneggiato anche le insegne della pizzeria Sicily chicken&pizza che si trova a fianco dello store di frutta e alimentari. Una volta fuggito il bandito, i titolari hanno chiamato la polizia per denunciare quanto successo. Gli agenti hanno raccolto il racconto delle vittime e stanno cercando immagini dei sistemi di video sorveglianza per risalire all’autore della rapina e del danneggiamento.

