La guerra in Ucraina, da Monreale un tir carico di aiuti umanitari diretto a Przemyśl

È partito questa notte (12 marzo) da Monreale, diretto a Przemyśl, un grande tir carico di generi alimentari a lunga conservazione, scatolame, prodotti per l’igiene, medicinali, mascherine, abbigliamento e, in generale tutto quello che è stato richiesto per portare gli aiuti alle popolazioni vessate dalla guerra.

A coordinare la raccolta e la spedizione il sindaco Alberto Arcidiacono con l’assessore alla Protezione civile Paola Naimi con una squadra di dipendenti comunali e i volontari della Protezione civile Overland. L’assessore Naimi in questi giorni si è confrontata con il console della Polonia Davide Farina che ha assicurato la sicurezza del canale. L’amministrazione ha rivolto un sentito ringraziamento a tutta la comunità monrealese e delle frazioni che ancora una volta hanno dimostrato un grande senso di solidarietà. Alla raccolta si sono uniti anche i cittadini di Montelepre. Un plauso è stato rivolto al gruppo di mamme della scuola Guglielmo II e alle cittadine volontarie che hanno collaborato per la traduzione delle interlocuzioni con i referenti polacchi. Ed ancora ai tanti commercianti monrealesi che hanno donato sacchetti, scatole, pedane, rotoli per l'imballaggio e a una ditta che ha anche messo a disposizione il muletto. Questa unione ha creato una grande forza che ha contribuito alla piena riuscita della raccolta e della spedizione. «Un grande segnale - ha dichiarato l’assessore Naimi -parte da Monreale che anche oggi sarà a fianco di coloro hanno bisogno di aiuto».

© Riproduzione riservata