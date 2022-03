Palermo, 23 anni anni fa il crollo in via Pagano: i vigili del fuoco ricordano il collega morto

I vigili del fuoco d'Italia, con un tweet sulla loro pagina, ricordano Giuseppe Siciliano, il pompiere morto nel crollo di una palazzina in via Pagano, a Palermo, avvenuto l'11 marzo del 1999.

«Ventitrè anni fa a #Palermo il crollo di una palazzina in via Pagano. Oggi il pensiero dei #vigilidelfuoco è per le tre vittime della tragedia, tra cui il collega Giuseppe Siciliano che perse la vita durante le operazioni di soccorso #pernondimenticare #passatomaipassato», si legge nel tweet, corredato da una foto di quel giorno, che qui riproponiamo.

