Palermo, coperta elettrica manda a fuoco una casa e una friggitrice un bar

Due incendi a Palermo, causati da malfunzionamento di una friggitrice e di una coperta elettrica. In entrambi casi tanta paura e un'anziana intossicata.

Coperta elettrica brucia in via Dei Nebrodi

Incendio in un appartamento in via Dei Nebrodi a Palermo questa mattina. Sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri in soccorso di una donna di 90 anni che si trovava nell’abitazione invasa dal fumo intenso. I pompieri hanno evitato che le fiamme provocassero danni più gravi in casa. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso di Villa Sofia. Non è in grave condizioni ma era intossicata. Da una prima ricostruzione le fiamme sono partite da una coperta elettrica e poi si sono propagate al materasso.

Rogo in un bar in via Maqueda

Un incendio è divampato in un bar tra via Maqueda e via Bari a Palermo nell’area pedonale. Le fiamme sono partite dalla friggitrice. Il titolare ha lanciato l’allarme al 112. Sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il locale. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia delle volanti per prestare il primo soccorso.

© Riproduzione riservata