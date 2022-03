Palermo, alcolici venduti ai ragazzini: stangata per 4 locali

Cocktail serviti a clienti non ancora sedicenni e ordinanze che vietano la vendita di bevande alcoliche oltre la mezzanotte non rispettate. «Dimenticanze» che sono costate multe assai elevate ai titolari di pub e market finiti nella rete dei controlli condotti dalla polizia municipale nel fine settimana appena trascorso. Lo scrive Gianluca Carnazza in un articolo in edicola oggi sul Giornale di Sicilia.

Le multe complessivamente hanno sfiorato i 14 mila euro e sono il risultato dell’intensa attività che vede in prima linea gli agenti della municipale impegnati a far rispettare le regole dai titolari di locali ed attività commerciali che insistono nei luoghi più frequentati dai giovani.

