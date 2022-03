Le associazioni Donnattiva e Donne Del Vino promuovono arte, cultura e territorio

L’associazione Donnattiva ieri pomeriggio è stata ospite delle Associazione Donne del Vino a Baglio Pianetto ospiti della Contessa Dominique Marzotto figlia del conte Paolo che ha accolto le socie con un caloroso benvenuto nel corso di un talk “Donne, vino futuro” dove si è parlato anche di cultura e arte. A condurre la serata la giornalista Giusy Messina che rappresenta entrambi le associazioni ed ha fatto da anello di congiunzione tra le due prestigiose realtà che sono impegnate a valorizzare il territorio siciliano e le sue potenzialità naturali ed umane. Nel corso della serata la contessa Marzotto ha presentato anche l’associazione che lei presiede a livello nazionale ARPAI che si occupa del patrimonio artistico italiano. Dopo la piantumazione di una barbatella di chadoney come simbolo di speranza per tutte le donne, la giornalista ha aperto il dibattito con la presidente Roberta Urso presidente dell’Associazione Donne del Vino che presentato l’artista Pamela Villoresi direttrice del Teatro Stabile di Palermo che lo scorso anno ha anche ricevuto il premio Donnattiva e di recente è stats premiata a New York con il “Segal Center Awards for Civic Engagement in the Arts”; Fabiola Furnari, sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta; l’artista di origine palermitana Gabriella Ciancimino, ha parlato di interazione tra arte, natura e umanità e di ecologia sociale; l’enologa Antonella Lo Cricchio, socia di DDV Sicilia si è soffermata sul futuro del vino tra gusti e tendenze.

Tra gli ospiti anche la presidente di Donnattiva Ina Modica con tutte le socie che ha donato alla contessa Marzotto e a Roberta Urso una Trinacria realizzata dall’artista Maria Grazia Bonsignore presidente di DonneImpresa Confartigianato. L’incontro si è concluso con Demetra Schirò, poetessa in lingua arbëreshë, ricercatrice ed esperta del costume tradizionale di Piana degli Albanesi e Stefano Schirò, professore di storia dell’arte e studioso artistico della città albanese.

© Riproduzione riservata