Danneggiate nella notte tre auto a Palermo, indagano i carabinieri

Tre auto sono state danneggiate, la scorsa notte, in piazza Nascè a Palermo. Bersaglio dei vandali due Mercedes e una Jeep a cui sono stati rotti i vetri dei finestrini laterali e danneggiati i paraurti. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di risalire agli autori del fatto. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di qualcuno che nottetempo ha distrutto i finestrini per rovistare nelle vetture cercando qualcosa da rubare. Non è la prima volte che nella zona si verificano episodi simili.

© Riproduzione riservata