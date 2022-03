Aereo americano sorvola a bassa quota le Madonie, paura tra gli abitanti

Un aereo in dotazione alle forze americane ha sorvolato ieri, a bassa quota, la Sicilia e alcuni abitanti delle Madonie lo hanno visto. Un po' di timore tra i residenti che in provincia di Palermo hanno visto sopra la testa un Bell Boeing V-22 Osprey (falco pescatore), un convertiplano medio ad uso militare prodotto dalla Bell, per le forze armate statunitensi.

Si tratta di un grosso aereo basato sulla tecnologia e sulle esperienze della Bell con il velivolo sperimentale XV-15 del 1977. I suoi motori gli permettono di effettuare collegamenti da piazzole di atterraggio per elicottero o anche parcheggi, con la velocità di trasferimento di un aereo ad elica convenzionale.

L'avvistamento del velivolo intorno alle 15. Sono diversi gli aerei militari che in questi giorni sorvolano la Sicilia. Intanto, il tracciato di Flightradar indica un drone Forte 12 in rientro a Sigonella dopo una notte trascorsa a monitorare il cielo della Polonia al confine con l’Ucraina. Il drone, non armato e in missione Isr (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) era partito ieri dalla base della Nato in Sicilia. Secondo il sito di tracciamento planeradar.ru il drone ha operato anche nelle regioni di Kaliningrad, Bielorussia e Ucraina.

