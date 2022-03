Preferenze in cambio di favori a Termini Imerese, dal Gup altre 7 assoluzioni

Preferenze in cambio di favori. Si è concluso con sette assoluzioni la tranche del rito abbreviato del processo Voto connection. Il gup del tribunale di Termini Imerese, Valeria Gioeli, ha scagionato Natalia Andaloro, 51 anni, e Giusi Ferraro, 50 anni, rispettivamente presidente e segretario di seggio a Gangi durante le regionali, Sergio Tucciarello, 44 anni, Mariano Mancuso, di 76 anni, Marco Pollaci, 29 anni, Mario Battaglia, 43 anni e il romano Nicola Santovito, di 64 anni.

I loro nomi erano finiti nell’inchiesta sul presunto sistema messo in piedi a Termini Imerese per condizionare due competizioni elettorali: le regionali del 2017 e le comunali dello stesso anno. Sul Giornale di Sicilia in edicola un servizio di Connie Transirico

