Palermo, lavori a una buca: traffico impazzito nella zona di via Belgio

Traffico in tilt non solo a ridosso del ponte Corleone, ma anche dall'altra parte di Palermo. Un inferno questa mattina transitare in via Belgio, ma anche nelle strade intorno, a causa dei lavori per coprire una buca poco dopo il ponte. Lunghe code, auto quasi ferme, clacson strombazzanti.

Automobilisti in preda a una crisi di nervi, ma si sono lamentati anche i residenti, tra cui l'autore di questa foto, sorpresi per l'avvio dei lavori di "rattoppo" in pieno giorno, dalle 8 del mattino, che inevitabilmente creano ingorghi. "Perchè non svolgerli nelle ore notturne così da nom bloccare la circolazione?", si chiedono

Questa mattina c'erano almeno 3 km di code in autostrada in direzione Palermo anche a causa dell'intervento in via Belgio, che ha rallentato il traffico in tutta la zona, pure in via dei Nebrodi e in viale Strasburgo.

