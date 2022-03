Morto il partinicese don Michele Drago, storico arciprete di Balestrate

Addio a don Michele Drago. È morto all'età di 92 anni lo storico arciprete di Balestrate originario di Partinico. La sua morte è stata annunciata dall'Arcidiocesi di Monreale e dalla chiesa Madre di Balestrate dove mercoledì 2 marzo alle 10,30 si svolgeranno i funerali: “Con grande dolore vi comunichiamo che stamattina alle 8:10 don Michele Drago ha fatto ritorno alla casa del Padre. Pertanto uniamoci in profonda preghiera per la sua anima e chiediamo il conforto per i suoi familiari, ai quali vanno le nostre più sentite condoglianze”.

Michele Drago aveva appena compiuto 92 anni il 27 febbraio, poche ore prima di morire. Ordinato sacerdote il 27 giugno del 1965 dall’allora arcivescovo di Monreale, Corrado Mingo, per anni è stato arciprete di Balestrate, ma ha ricoperto anche i ruoli di prelato d’onore di sua Santità, canonico della basilica cattedrale di Monreale.

Il sindaco di Balestrate, Vito Rizzo, ha deciso di proclamare il lutto cittadino, come annunciato sulla pagina Facebook del Comune. "Il nostro amato Don Michele Drago ha salutato la vita terrena. Dal 1965 ad oggi sono tante le generazioni cresciute con lui.

Interpretando il sentimento di tutti per la giornata dei funerali proclamerò il lutto cittadino, per consentire la partecipazione e il raccoglimento che merita Don Michele".

