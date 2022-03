Maltempo, tromba marina tra Mondello e Sferracavallo: la foto dei residenti

Una tromba marina si è verificata questa mattina tra Mondello e Sferracavallo. Si tratta di un tornado di debole intensità, che si è verificato in mare. A segnalare l'evento alcuni residenti della zona che hanno scattano fotografie, postandole sui social. Come si vede dall'immagine, sul mare c'è un'alta colonna di aria. Qualche preoccupazione per i residenti che hanno osservato il fenomeno, scomparso, fortunatamente, dopo qualche minuto.

Oggi, Palermo e provincia sono state colpite da forti temporali e grandine, la temperatura si è ulteriormente abbassata. L’instabilità è causata dall’arrivo dell’aria fredda dalla Russia.

