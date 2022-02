Incidente sulla Palermo-Catania, tir si ribalta allo svincolo di Bagheria: ferito l'autista, strada bloccata

Un camion si è ribaltato, oggi, intorno alle 14,30, sull'autostrada A-19 Palermo-Catania, in direzione Palermo, tra gli svincoli di Casteldaccia e Bagheria. Il mezzo pesante ha completamente invaso tutta la carreggiata e il traffico è rimasto bloccato. Ferite per il conducente che è rimasto incastrato tra le lamiere e ha dovuto attendere l'arrivo dei vigili del fuoco per essere estratto.

Sul posto è giunta anche un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale e il personale dell'Anas che si è occupato di gestire il traffico. Per liberare la strada e ripristinare la viabilità, si è dovuto attendere l'arrivo di un grosso mezzo idoneo alla rimozione del tir. In attesa della messa in sicurezza della strada, è stata istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo di Casteldaccia.

Evidenti le ripercussioni per il traffico, rimasto paralizzato per ore in entrata nel capoluogo siciliano. Lunghe code si sono registrate sin dallo svincolo di Altavilla Milicia per circa tre chilometri e mezzo.

Pochi giorni fa, sempre sulla A19 ma all'altezza dello svincolo di Villabate, si era verificato un altro incidente per lo scontro tra un'utilitaria e un autocarro. Nell'impatto l'auto era andata in fiamme provocando gravi ustioni al giovane conducente. Anche in quell'occasione l'autostrada è stata chiusa per consentire ai mezzi di soccorso di operare.

© Riproduzione riservata