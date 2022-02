Buche a Palermo, operai del Coime al lavoro per riparare le strade del centro

Operai al lavoro per mettere in sicurezza le strade del centro di Palermo e riparare le buche. Un intervento deciso dal Comune e che verrà portato a termine dalle maestranze del Coime. Un intervento che si affianca a quelli della Rap che appare in sofferenza per la gran quantità di buche in città, colpa anche delle piogge cadute su Palermo negli ultimi mesi.

I lavori interesseranno il quadrilatero compreso fra via Libertà, via Notarbartolo, via Terrasanta/via Cusmano e via Volturno. Il quadrilatero è stato a sua volta diviso in sei quadranti e gli operai presteranno particolare attenzione proprio al grado di deterioramento del manto stradale.

"Il provvedimento - dice Fabio Giambrone, vice sindaco e assessore al Decoro urbano e al Coime - è frutto di uno sforzo organizzativo da parte del Coime perché questi interventi non rientrano nei loro compiti. Naturalmente sono 'interventi ponte', in attesa che si definisca il percorso di affidamento dei lavori stradali alle ditte che si saranno aggiudicate l’appalto".

Le opere da svolgere consistono nell'eliminazione delle buche più pericolose, oltre che nel ripristino di piccoli tratti di manto stradale particolarmente deteriorati. I lavori sono stati preceduti da un monitoraggio delle vie interessate. Una squadra di sei operai e un tecnico ha già effettuato i primi interventi e andranno avanti fino ad esaurimento delle attività.

Ecco gli interventi effettuati: via Damiani Almeyda; via Sellerio angolo via Principe di Villafranca; via Sellerio angolo via Cavallari; via Sammartino; via Turrisi Colonna; via Rosario Riolo; via Dante; via Paternostro; via Giovanni Amendola; piazza San Francesco di Paola.

Interventi da effettuare: via Nicolò Garzilli; via Sant'Oliva; via Volturno; via Pignatelli Aragona; via Turrisi; via Tripoli; via Giornale L’Ora; via Abele.

