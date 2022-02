Palermo, l'assessore paga di tasca sua e ripartono le estumulazioni ai Rotoli

L’emergenza cimiteriale cerca strade veloci per superare impasse e disservizi. Proseguono a ritmo spedito le operazioni di gara per la collocazione dei 424 loculi temporanei al cimitero di Santa Maria dei Rotoli: ad oggi sono state aperte 42 buste su 52. «Sono a regime anche le operazioni di estumulazione - dichiara l’assessore Toni Sala - anche se per evitare lungaggini burocratiche mi sono dovuto far carico personalmente dell’acquisto di piccole scorte dei presidi necessari e a norma». Sono donazioni che servono per comprare, ad esempio, i famosi sacchi bianchi previsti dalla normativa per portare a termine la riunione dei resti nelle tombe da liberare. Domani sul Giornale di Sicilia in edicola un servizio di Connie Transirico

