Palermo, è morto il sindacalista Sandro Cardinale. Giusto Catania: "Un generoso e un combattente"

Lutto nel mondo dei sindacati a Palermo. È morto la scorsa notte Sandro Cardinale, sindacalista dell'Unione sindacale di Base – Pubblico impiego. Da anni era impegnato per supportare i diritti dei lavoratori del mondo del sistema Giustizia e della Formazione professionale, è ricordato come un "guerriero attento" e "un grande combattente".

Appresa la notizia, sono stati tanti i messaggi di condoglianze e di vicinanza alla famiglia sui social. L'Unione sindacale di base "piange la perdita del compagno Sandro Cardinale. Un compagno presente, puro, generoso e costante. Un guerriero attento e solidale verso i deboli che subiscono le ingiustizie di questo sistema e le comunità resistenti. Un grande combattente che ha lottato fino alla fine dei suoi giorni affrontando con coraggio e resilienza il decorso della malattia. Rimanendo sempre presente nelle piazze - ricorda in un messaggio su Facebook -, nelle lotte, al fianco dei suoi compagni e delle sue compagne. La Federazione del Sociale di Palermo porge ai suoi familiari un forte abbraccio. Che la terra ti sia lieve caro Sandro. Oggi tutta Palermo piange. Grazie per esser passato da qui".

"Oggi la Sicilia, il mondo delle lotte, il mondo di chi ogni giorno sta a fianco delle sfruttate e degli sfruttati perde una luce forte, coraggiosa e sincera come poche. Buon vento Sandro Cardinale non ti dimenticheremo mai", scrive Dafne. E ancora, Serafino: "Brutto colpo per il movimento sindacale palermitano. Che la terra ti sia lieve Sandro Cardinale, compagno di mille lotte!".

Anche l'assessore Giusto Catania lo ha voluto ricordare: "Sandro Cardinale se n’è andato. E mi mancherà. Sandro era un compagno vero, uno con cui potevi spartire il pane. Una persona generosa e ha dedicato tutta la sua vita alle lavoratrici e ai lavoratori. Voglio ricordarlo così mentre dà battaglia insieme ai suoi".

© Riproduzione riservata