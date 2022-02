«La tua frase ti ha rovinato»: nuove accuse al processo per il giovane medico di San Cataldo ucciso in discoteca a Palermo

«Quella tua dichiarazione ti ha rovinato...». «Mamma, non iniziamo a costruire castelli in aria». Mentre si stava per svolgere la nuova autopsia sul povero corpo massacrato di Aldo Naro, gli inquirenti ascoltavano le conversazioni degli indagati per omicidio. Registrazioni che ieri mattina sono comparse all’udienza preliminare, il prossimo 8 marzo il giudice Rosario Di Gioia deciderà se rinviare a giudizio per omicidio i tre buttafuori, Gabriele Citarrella, Pietro Covello e Francesco Troia, come chiede il pm Enrico Bologna, sospettati di avere partecipato al pestaggio del giovane medico di San Cataldo, ucciso a Palermo, nella discoteca Goa, la notte di San Valentino, il 14 febbraio del 2015. Sono passati sette anni esatti e per questa vicenda terribile ha pagato sostanzialmente solo un ragazzino, all’epoca dei fatti minorenne, Andrea Balsano, condannato a 10 anni, che ha confessato di avere ucciso da solo il dottore. Ma la famiglia Naro non ha mai creduto a questa presunta verità e con ostinazione ha cercato di fare luce completa su quanto accaduto quella notte ed è riuscita a far riesumare la salma affinché si svolgesse un nuovo esame autoptico. È stata la svolta.

