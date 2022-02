L'Amap apre uno sportello decentrato a Villabate, servirà pure i comuni vicini

Sarà attivo da giovedì 24 febbraio lo sportello decentrato di Amap nel comune di Villabate, pensato anche per servire i cittadini dei territori limitrofi.

Lo sportello, attivato in collaborazione con il Comune, si trova in via Sant'Agata 7 e sarà aperto al pubblico 2 giorni a settimana, il giovedì e il venerdì, dalle 8 alle 13. Come per tutti gli altri sportelli fisici di AMAP, l'accesso è attualmente possibile unicamente tramite prenotazione e tramite esibizione del Green Pass. L'appuntamento si può prenotare su https://prenotazioni.amapspa.it

L'apertura dello sportello era stata programmata con l'Amministrazione comunale già da tempo ed ha richiesto la ristrutturazione e l'adeguamento dello spazio anche tenendo conto delle mutate esigenze organizzative legate al Covid. Presso lo sportello sarà possibile svolgere tutte le attività di carattere amministrativo per l'attivazione di nuovi contratti o la gestione di quelli esistenti.

"Per l'azienda - spiega l'Amministratore Alessandro Di Martino - si tratta di un investimento importante per la presenza sul territorio. Questo investimento va però di pari passo con lo sviluppo dei servizi digitali, che mirano a facilitare l'accesso diretto degli utenti tramite i propri smarphone e pc in modo semplice e gratuito."

E' utile ricordare che già oggi tutti gli utenti possono infatti svolgere tantissime funzioni relative al proprio contratto tramite una app e tramite lo sportello web dell'azienda, mentre a breve sarà online il nuovo sito aziendale, basato proprio sulla accessibilità dei servizi, oltre sulla comunicazione istituzionale, l'informazione all'utenza e la trasparenza aziendale.

