Un solaio è crollato in un appartamento in via Scalisi a poche decine di metri dal commissariato di polizia, nel cuore del centro abitato a Partinico.

In quel momento nessuno si trovava nella cucina, dove è avvenuto giù il tetto. La polizia municipale e i tecnici del Comune hanno effettuato un sopralluogo e stabilito che l’immobile è inagibile pertanto la famiglia che vi risiedeva è stata evacuata. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

