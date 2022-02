Partinico, scattano Daspo e norme anti-bivacco: la polizia municipale ora ha più poteri

Il Comune di Partinico annuncia il pugno duro per garantire più decoro, sicurezza e legalità nel centro abitato. La commissione straordinaria ha infatti firmato un provvedimento che istituisce nuove norme e nuove sanzioni. Con la delibera del 16 febbraio scorso entra in vigore da subito il “Regolamento di Sicurezza Urbana” con l'obiettivo di "promuovere il rispetto da parte dei cittadini dei beni comuni, degli spazi pubblici, delle regole commerciali e del decoro".

L'introduzione delle misure conferisce ulteriori poteri e strumenti di intervento alla polizia municipale. Tra le nuove norme introdotte dalla delibera c’è il cosiddetto Daspo, misura di legge prevista dal febbraio 2017 e inizialmente impiegata per le manifestazioni sportive, con cui adesso anche i sindaci possono multare il cittadino e vietargli l’accesso per 48 ore in determinate aree della città. Nel caso di soggetti recidivi, il questore può poi disporre il divieto di accesso ad una o più aree espressamente individuate. Oltre alla sanzione pecuniaria, dunque, scatta anche l'allontanamento fisico del cittadino che infrange la norma, in una attività coordinata dalla Questura.

Del nuovo regolamento fanno parte anche misure anti-bivacco e norme a tutela del decoro di alcuni luoghi come scuole, ospedali, musei, stazioni, aree adibite a verde pubblico, edifici di pregio o comunque soggetti a consistenti flussi turistici. Se la piena fruizione viene impedita da un soggetto, allora la polizia municipale ha il compito di intervenire.

Le scuole, per esempio, diventano un luogo di grande attenzione contro l'illegalità. Nelle scorse settimane hanno fatto molto discutere i raid alla scuola Danilo Dolci. Nell'ultima incursione sono stati anche rubati l’attrezzatura utilizzata da studenti e docenti per la didattica, un televisore 75 pollici e un computer portatile.

