Carini, rubato un defibrillatore comunale: il ladro scoperto e denunciato

Nei pressi del Castello di Carini i carabinieri sono stati chiamati ad intervenire per il furto di un defibrillatore che si trovava collocato sulla pubblica via e, all’esito di tempestive indagini, hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo di 26 anni, per furto aggravato, recuperando il dispositivo elettromedicale. Il defibrillatore è stato riaffidato al Comune affinché venga posto nuovamente a disposizione della cittadinanza per la gestione dei casi di emergenza sanitaria.

© Riproduzione riservata