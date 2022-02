Carini, in casa una piantagione di canapa indiana: arrestati due palermitani

I carabinieri della stazione di Villagrazia, nel corso di una serie di controlli nel territorio di Carini, hanno individuato due uomini di 44 e 42 anni, entrambi palermitani, che avevano allestito all’interno di un’abitazione nella loro disponibilità una piantagione indoor di 76 piante di canapa indiana in buono stato di maturazione ed altri 120 vasi seminati con la stessa sostanza e pronti per la coltivazione.

Con l’intervento di personale Enel, è stato possibile accertare altresì che l’impianto di illuminazione, irrigazione e aereazione della serra era abusivamente collegato alla rete elettrica.

L’arresto dei due, cui viene contestata la coltivazione di stupefacenti e il furto aggravato di energia elettrica è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. Le piante sono state campionate e saranno analizzate dal Laboratorio analisi stupefacenti del Comando provinciale carabinieri di Palermo.

Denunciata anche un 49enne trovato in possesso di 120 grammi di marijuana, un 57enne per possesso di hashish e furto di energia elettrica e una donna 56enne per furto di energia elettrica.

