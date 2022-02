Autismo,  sistemi digitali e telecamere per le terapie: potenziati i servizi dell'Agsas a Palermo

L’acquisto di strumenti tecnologici da parte della dell’A.G.S.A.S. Onlus di Palermo è stato reso possibile grazie alla donazione di UniCredit. L’A.G.S.A.S. - Onlus (Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidali) è un’associazione che si occupa delle persone con autismo e delle loro famiglie. Ha sperimentato negli anni un sistema di presa in carico globale denominato TEIPA (Trattamento educativo integrato per le persone con autismo) che si realizza negli ambienti di vita (centro diurno, casa, scuola e territorio) delle persone con autismo attraverso i suoi operatori specializzati. Oggi l’Associazione gestisce tra i suoi servizi un Centro Diurno per 20 persone con Autismo tra i 6 e i 16 anni in convenzione con l’ ASP di Palermo; è accreditata e convenzionata con il Comune di Palermo per il servizio educativo domiciliare (SED) e per il centro socio educativo (CSE).

La situazione di criticità socio- economica che sta vivendo il nostro paese a causa della pandemia COVID-19 e la limitazione negli accessi delle strutture aggregative e riabilitative, ha portato l’A.G.S.A.S. a pensare una modalità di erogazione delle prestazioni differente, coinvolgendo sempre più attivamente la famiglia e cercando di incrementare il processo di generalizzazione delle abilità. Sono state realizzate, pertanto, delle terapie riabilitative in struttura in rapporto 1=1 per stanza di terapia e da remoto mediante attività di smart- working (attraverso tablet, pc, telefoni cell.), per evitare l’assembramento e continuare a garantire la riabilitazione agli utenti tenendo conto delle necessità familiari.

Grazie alla donazione di UniCredit è stato possibile digitalizzare il Centro Diurno dotandolo di uno schermo adeguato per monitorare l’intervento attraverso le telecamere inserite in ogni singola stanza di terapia. Inoltre gli operatori sono stati dotati di dispositivi tecnologici di nuova generazione “auricolari” che hanno la funzione di agevolare la comunicazione tra il Case Manager e l’operatore evitando di disturbare l’attività riabilitativa diretta al bambino/a durante la sessione di terapia.

“La donazione di UniCredit - ha sottolineato Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia - è stata resa possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso la nostra carta etica, la banca ha assegnato in Sicilia oltre 1 milione 900 mila euro a 180 onlus che operano nell’isola”.

“L’autismo - ha dichiarato Luigi Aloisi, Presidente A.G.S.A.S - è la patologia psichica più devastante che può colpire una persona. Non si conoscono le cause e l’unica possibilità riabilitativa ad oggi è un’educazione speciale per queste persone speciali. L’intervento risulta vincente se tutte le persone che le gravitano attorno partecipano attivamente alla loro educazione. Grazie agli strumenti digitali donati da UniCredit è stato possibile, in piena pandemia, coinvolgere le famiglie, la scuola e assistere alle terapie attraverso schermi e videocamere in struttura e far partecipare familiari e insegnanti agli interventi riabilitativi tramite smart working con tablet. Il tipo di intervento è risultato vincente e viene ormai adottato come tipologia integrata per l’abilitazione in tutti gli ambienti di vita della persona con autismo. Un grazie di cuore al personale di UniCredit per la sensibilità e lungimiranza dimostrata nell’accogliere la richiesta di donazione e per aver dato alle persone con autismo una ulteriore efficace opportunità riabilitativa”.

