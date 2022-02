L'angoscia degli ucraini a Palermo, manifestazione per la pace

Circa cento ucraini residenti a Palermo hanno manifestato in piazza Verdi contro la minaccia di un possibile conflitto tra il loro paese e la Russia. Uomini e donne con cartelli «Stop alla guerra» chiedono se la comunità internazionale faccia di tutto per fare deporre le armi e allentare la tensione al confine ucraino.

«E’ fondamentale che la diplomazia mondiale - dicono gli organizzatori - prosegua nell’azione di dialogo per scongiurare un conflitto. La pace, dopo questi terribili anni di pandemia, è un bene prezioso per tutto il mondo. Un conflitto in Europa sarebbe davvero terribile».

