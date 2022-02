Palermo, accusato di abusi sessuali da due ragazze: bidello assolto

Un bidello di 50 anni, Ignazio Majolino, è stato definitivamente assolto dall’accusa di violenza sessuale nei confronti di due allieve minorenni dell’istituto odontotecnico palermitano in cui lavorava. La sentenza che lo aveva scagionato in primo grado è del luglio scorso e adesso sono scaduti i termini per impugnarla: nessun ricorso da parte della Procura né dalla Procura generale. In appello si andrà solo per il secondo reato contestato al collaboratore scolastico, la detenzione di materiale pedopornografico: su questo il pm Giulia Amodeo ha infatti presentato l’impugnazione. Majolino era stato assolto per non avere commesso il fatto dagli abusi ai danni delle due minorenni e perché il fatto non costituisce reato dalla seconda ipotesi di reato. La decisione era stata emessa dalla seconda sezione del Tribunale di Palermo, presieduta da Roberto Murgia, a latere Stefania Gallì ed Elisabetta Villa, che aveva accolto in toto la linea dell’avvocato Gioacchino Genchi.

I fatti risalgono al 2019

I fatti risalgono alla mattina dell’11 aprile 2019, quando due ragazzine avevano riferito a una bidella e al vicepreside che un uomo, all’interno della scuola, le avrebbe prese per il collo e gettate a terra, per costringerle a subire il palpeggiamento del seno e del sedere. Subito dopo i carabinieri del Nucleo radiomobile avevano individuato e arrestato Majolino, sostenendo che la sua figura «rispecchiava perfettamente i dati» forniti dalle due vittime del reato.

Decisive le contraddizioni fra le dichiarazioni

Nelle motivazioni della sentenza risultano però decisive le contraddizioni fra le dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti e quelle fatte nel corso del dibattimento. Il collegio giudicante scrive infatti in motivazione che «la credibilità delle ragazze si incrina nel momento del riconoscimento fotografico prima e del riconoscimento de visu e della ricognizione personale dopo». Majolino tra l’altro aveva offerto alla polizia giudiziaria una serie di dati (la presenza di un impianto satellitare a bordo della autovettura alla guida della quale veniva osservato; la descrizione delle commissioni effettuate e del percorso seguito la mattina dei fatti denunciati) «suscettibili di proficui approfondimenti investigativi e tuttavia rimasti senza alcun utile riscontro, idoneo a riscontrare o al contrario a smentire la versione proposta dall’imputato». L’avvocato Genchi è un ex dirigente di polizia e superesperto informatico, autore fra l’altro di indagini tecniche molto complesse sulle stragi del ‘92. Decisiva così anche la posizione del cellulare dell’imputato al momento in cui accaddero i fatti, cioè all’orario indicato dalle «persone offese“: l’apparecchio risultava infatti collocato in una cella compatibile con l’indirizzo di casa e non con la zona della città in cui avvennero le due aggressioni a sfondo sessuale.

