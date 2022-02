Palermo, pub chiuso e titolare denunciato per «invasione di edifici». Nei guai pure un cliente

I carabinieri e la polizia municipale hanno denunciato e multato il titolare di un pub di via Sant’Euno, a Palermo, per invasione di terreni ed edifici, deturpamento di cose d’interesse storico, occupazione abusiva di suolo stradale.

Tra gli avventori, una persona sprovvista di Green pass, multata di 400 euro come il titolare del locale. Un’altra ammenda di 3.000 euro è stata elevata per avere realizzato all’esterno del pub uno spazio con cucina e laboratorio senza la necessaria registrazione sanitaria. Sequestrate, infine, le apparecchiature elettroniche e musicali. Il locale è stato chiuso per 5 giorni.

© Riproduzione riservata