I costi delle location di lusso per le foto del matrimonio a Palermo: al Teatro Massimo fino a 3 mila euro

Due giovani palermitani che tra qualche mese si sposeranno hanno scoperto che per poter scattare delle foto ricordo per l’album nuziale al Teatro Massimo dovranno pagare, a seconda dell’orario e della location interna, da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3 mila euro più Iva. All’Orto Botanico, gestito dall’università di Palermo, invece, il costo è di 400 euro più Iva. Gratis gli scatti a Palazzo delle Aquile e allo Spasimo per cui serve solo una prenotazione.

