Palermo, anziana parcheggia l'auto ma la ritrova capovolta: "Gesto vandalico senza motivo"

L'auto era parcheggiata normalmente, ma evidentemente non stava bene a qualcuno che nel corso della notte ha deciso di capovolgerla. Non è stato dunque un incidente, ma un gesto apparentemente senza spiegazione quello avvenuto in via Mico Geraci nel quartiere Bonagia di Palermo. La vettura è una vecchia Fiat Seicento rossa di proprietà di un’anziana della zona.

Sull'episodio interviene il capogruppo della Lega Igor Gelarda: "Si è trattato di un atto vandalico senza nessuna motivazione nei confronti di un’anziana signora ben voluta e amata da tutto il quartiere", commenta Gelarda, che insieme ad alcuni volontari questa mattina ha rimesso l'auto in posizione. Ma i danni alla carrozzeria sono evidenti.

"Un gesto riprovevole commesso da gente indegna - aggiunge Gelarda -. Sicuramente di persone che trovano piacere nel creare disagi". La polizia municipale ha effettuato i rilievi, al momento non si conoscono le ragioni del gesto. "Mi auguro che gli autori vengano individuati dalle forze dell'ordine. Questa è quella parte di Palermo violenta che noi non amiamo e che abbiamo intenzione di contrastare con tutte le nostre forze", conclude Gelarda.

