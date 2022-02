Palermo, furto in un'edicola: i ladri portano via 2.500 euro in Gratta e Vinci

Furto la scorsa notte in un’edicola in via Trinacria a Palermo. Questa mattina il titolare dell’esercizio commerciale si è accorto che i ladri hanno forzato i lucchetti della rivendita e si sono portati via circa 2.500 euro in Gratta e Vinci. Il commerciante ha chiamato la polizia di Stato ed ha presentato denuncia. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del colpo anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

© Riproduzione riservata