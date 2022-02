Nuovi sensi unici a Palermo: così cambia il traffico in 5 strade

Cambiano i sensi di marcia in 5 strade di Palermo. Il provvedimento del Comune riguarda via Marche, via Sardegna, via delle Madonie, via Monti Iblei e via Abruzzi.

Scattate già oggi le modifiche al traffico così come prevede l'ordinanza del Servizio mobilità urbana.

Le strade di Palermo coinvolte nelle modifiche del traffico

In via Marche, nel tratto compreso tra via Abruzzi e via delle Alpi viene istituito il senso unico di marcia in direzione di via delle Alpi. Senso unico anche in via Sardegna, nel tratto che va da via dei Nebrodi a viale Regione Siciliana; in via delle Madonie tra viale della Regione Siciliana e via Monte Iblei, tra via dei Nebrodi e via Monte Iblei; in via Monti Iblei da via delle Madonie a via Alcide de Gasperi. In via Abruzzi, invece, viene istituita un'isola di traffico a raso con la collocazione di dissuasori di sosta.

Gli obiettivi, anche dopo segnalazioni di alcuni residenti, sono "salvaguardare e innalzare il livello di sicurezza stradale e attuare soluzioni idonee a migliorare la fluidità della circolazione veicolare", si legge nell'ordinanza del Comune nella quale si fa riferimento agli ingorghi nelle ore di punta soprattutto nelle vie Sardegna e dei Nebrodi.

