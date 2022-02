Un cumulo di rifiuti è stato dato alle fiamme stasera nel quartiere palermitano dello Zen 2, tra le vie Fausto Coppi e Senocrate di Agrigento. Sono andati a fuoco copertoni, sacchetti di spazzatura e mobili ammassati da giorni. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che la scorsa notte avevano spento un altro incendio, sempre nella via Fausto Coppi.

Altri incendi di rifiuti si sono verificati in via Roma e in provincia, a Monreale, in via Venero.

© Riproduzione riservata