Movida movimentata alla Cala di Palermo, una giovane ubriaca va in escandescenze e poi si sente male

Movida movimentata a Palermo stamattina all'alba per un caso di ubriachezza molesta alla Cala. Una donna è andata in escandescenze per motivi da accertare e ha cominciato ad urlare e dimenarsi per poi sentirsi male. Gridava: "Voglio morire", "Potete anche uccidermi". Intervenute le pattuglie di polizia e carabinieri che hanno bloccato la donna e chiamato il 118 per farla portare in ospedale. Si stanno interrogando testimoni e persone che stavano con lei per capire cosa è successo.

