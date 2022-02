Balestrate, via ai progetti di fruizione turistica della chiesa madre

Sopralluogo nella chiesa madre di Balestrate per avviare interventi di valorizzazione e fruizione dei beni preziosi che si trovano all’interno. Nei giorni scorsi si è recato sul posto l’assessore regionale Toto Cordaro con la soprintendente ai Beni culturali di Palermo, Selima Giuliano, accolti da una delegazione composta da padre Francesco Giannola e da alcuni referenti del comitato Balestrate 1820, Enza Agrusa, Salvatore Campo e Bernardo Cataldo.

Il sopralluogo è servito per valutare i progetti di ristrutturazione e valorizzazione della cripta e del fondo antico, e per costituire un circuito culturale fruibile, che abbracci tutto ciò che di valore orbita attorno alla chiesa, che oggi a Balestrate rappresenta l’unico bene artistico-culturale presente nella sua interezza.

E in una nota anche Benedetto Lo Piccolo, componente anch’esso del comitato Balestrate 1820, è intervenuto sull'incontro: "Ringrazio padre Francesco e un grazie particolare all'assessore Cordaro e alla soprintendente per aver accolto l'invito. Diamo seguito ad un percorso iniziato due anni fa, che siamo certi consentirà a Balestrate di crescere e sfruttare tutto il suo potenziale".

© Riproduzione riservata