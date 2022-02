Monreale, guasto al pozzo Rinazzo di San Martino: disagi in mezza città. I tecnici dell’Ufficio acquedotto del Comune a causa dell'improvviso guasto hanno dovuto sospendere l’erogazione dell’acqua in molti quartieri. Lo rende noto l’amministrazione comunale che ha anche precisato che si stanno predisponendo i lavori di ripristino. Le zone interessate sono: via Regione Siciliana, Esterna Monte Caputo; zona a monte di Monreale, via Togliatti, via sant’Antoninello e zone limitrofe. I tecnici già dalle prime ore di questa mattina sono all’opera per l’individuazione del guasto.

© Riproduzione riservata