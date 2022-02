In fin di vita il giudice Di Pisa, accusato di essere il "Corvo" e poi pienamente assolto

È in fin di vita a Palermo l’ex magistrato Alberto Di Pisa, 78 anni. Dall’ospedale, dove era ricoverato in gravissime condizioni, è stato trasportato in coma nella sua abitazione.

Di Pisa da sostituto procuratore fece parte del pool antimafia di Palermo. Venne coinvolto nella vicenda del «corvo di Palermo»: l’anonimo che, nell’estate 1989, inviava lettere a alte cariche istituzionali accusando altri magistrati, tra cui Giovanni Falcone, e dirigenti di polizia di aver armato il pentito Totuccio Contorno per stanare i latitanti mafiosi corleonesi. Di Pisa fu completamente assolto. Il magistrato è stato anche procuratore a Termini Imerese e a Marsala.

