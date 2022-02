Medicina, collaborazione fra l'Università di Palermo e l'Oasi di Troina

Percorsi di tirocinio formativo prelaurea per studenti e laureandi della facoltà di Medicina dell’università di Palermo, ma anche stage e master. Ci sarà una collaborazione tra l’Università degli studi di Palermo e l’Irccs Oasi Maria SS. Di Troina, istituto di ricerca. È uno dei temi al centro dell’incontro tra il rettore di Unipa Massimo Midiri, il direttore generale dell’Oasi Claudio Volante e il dirigente generale del dipartimento per la pianificazione strategica dell’assessorato alla salute Mario La Rocca.

«Un accordo, quello con l’Irccs di Troina, che sicuramente arricchirà i nostri studenti - dice il rettore Midiri - sia dal punto di vista formativo, ma sono sicuro anche dal punto di vista umano con attività teoriche e pratiche di alto livello, con l’acquisizione di competenze utili per l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro». «Una collaborazione autorevole che ci riempie di soddisfazione - dice il direttore generale Volante - che amplierà l’offerta formativa dell’Istituto. Saranno attività volte all’aggiornamento, alla specializzazione ed alla professionalizzazione di futuri medici, dotandoli di competenze mirate alla ricerca, al consolidamento ed alla divulgazione della conoscenza».

L’Oasi di Troina offre servizi sanitari di alta specializzazione alle persone affette da ritardo mentale, da involuzione cerebrale senile e dalle patologie collegate. «Grazie alla presenza di personale altamente qualificato e all’organizzazione aziendale - aggiunge Volante - questo istituto si distingue in tutto il mondo per la qualità delle competenze offerte, per noi questo partenariato rappresenta un «percorso naturale», un’opportunità in più di diffondere il nostro know-how di competenze professionali, sono sicuro che questa sinergia rafforzerà il patrimonio di esperienze di ogni singolo specializzando».

