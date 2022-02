Forte vento a Palermo, divelto uno dei cancelli della Favorita

Il forte vento a Palermo ha divelto uno dei cancelli di ingresso al Parco della Favorita. La pesante struttura in ferro si è sganciata dai cardini precipitando e finendo in bilico fra i due pilastri in muratura che la sorreggono.

Bloccata alle auto la piccola arteria che si immette da viale del Fante, nei pressi dello stadio, all'interno del parco. Una strada molto trafficata e percorsa ogni giorno da molti palermitani.

Il vento e la pioggia hanno causato diversi rallentamenti in città e nelle immediate vicinanze. In particolare nella zona di Piana degli Albanesi, interessata, questa mattina, da una leggera nevicata.

