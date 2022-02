Donna scomparsa a Palermo rintracciata su un treno diretto a Termini Imerese

C'era anche una donna scomparsa tra le 2.791 persone controllate dalla polizia ferroviaria. Nel bilancio delle attività ci sono anche 11 indagati, 39 treni presenziati, 26 veicoli ispezionati e 333 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria: è questo il bilancio delle principali attività di controllo della Polizia ferroviaria in tutta la Sicilia tra il 24 gennaio e il 30 gennaio 2022.

Era in stato confusionale

Quattro le persone rintracciate, tra cui due soggetti ricercati per la notifica di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. In particolare, a Palermo una donna di 37 anni di cui era stata denunciata la scomparsa la mattina stessa, è stata rintracciata dagli agenti a bordo di un treno regionale diretto a Termini Imerese. La signora, in evidente stato confusionale, dopo gli accertamenti, è stata riaffidata alla famiglia, che temeva si fosse allontanata con intenti suicidi. A Messina la Polfer ha rintracciato a bordo di un treno proveniente da Catania un diciassettenne marocchino che si era allontanato da una comunità di Siracusa. Su disposizione dell’autorità giudiziaria il giovane è stato affidato ad una struttura di Messina.

