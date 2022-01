Palermo, disagi in viale Regione Sicilia: camion perde sostanza viscida in strada

Disagi in viale Regione Siciliana, all'altezza dello svincolo di via Belgio, per la perdita di sostanze viscide e pericolose da parte di un camion.

Secondo quanto ricostruito dall'infortunistica della polizia municipale, che è arrivata sul posto questa mattina, il problema si è verificato dopo un incidente sulla rampa di discesa della circonvallazione che va verso via Ugo La Malfa.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con la carreggiata che è stata ristretta, con qualche rallentamento alla circolazione stradale. Un punto, tra l'altro, da sempre particolarmente delicato, quello di via Belgio, soprattutto negli ultimi tempi visto che a non molta distanza c'è un tappo, quello all'altezza della Lidl, che già rende molto poco fluido il traffico veicolare.

Per non parlare, poi, ovviamente, di quello che sta succedendo a ponte Corleone, dove la situazione è ancora in alto mare e dovrebbe definirsi, si spera, entro 10 giorni, con l'arrivo della relazione di Icaro.

© Riproduzione riservata