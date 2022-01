Villafrati, muore dopo un mese e mezzo di agonia: era stato investito da un'auto

Rosario Cannella, 67 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale un mese e mezzo fa è morto all’ospedale Villa Sofia dove era stato ricoverato. L’incidente era avvenuto a Villafrati in corso San Marco. Cannella aveva parcheggiato il suo trattore ed era sceso per andare in tabaccheria e comprare le sigarette. Ha attraversato la strada ed è stato travolto da un’auto. Alla guida del mezzo coinvolto, una Fiat Bravo, un uomo di 31 anni, iscritto nel registro degli indagati.

