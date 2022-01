Valledolmo: è morta Ramona Guzzetta volontaria della Protezione civile, donati gli organi

Lutto nel mondo della Protezione civile siciliana. È morta, a 43 anni, Ramona Guzzetta, volontaria a Valledolmo. La donna si è sentita male ed è stata portata all'ospedale Civico di Palermo ma i medici non sono riusciti a salvarla: è morta a causa di un aneurisma cerebrale.

I colleghi la ricordano come una donna sempre presente e impegnata in tutte le emergenze. "Un affidabile punto di riferimento per tutti - sta scritto in una nota della Protezione civile -. Quella di dedicarsi al servizio degli agli altri per Ramona era una scelta di vita cui ha prestato fede sino all’ultimo, donando i propri organi".

Il dirigente generale della protezione civile, Salvo Cocina, ha voluto inviare un messaggio di cordoglio: "Alla famiglia di Ramona Guzzetta e alla Misericordia di Valledolmo giungano, anche a nome delle donne e degli uomini della protezione civile regionale".

Numerosi i messaggi di vicinanza sui social: "Tanti momenti insieme abbiamo passato.. Ma soprattutto quante risate? Tu odiavi le foto, ma io te le facevo lo stesso... Mi ricordo quando parlavamo di cimidde, oppure quando ridevamo perché alla fiera tutti ci chiedevano dove fosse il bagno...Dovevi esserci nei miei traguardi importanti futuri, non dovevi andartene così presto...Mi mancheranno tante cose, i nostri viaggi, i nostri caffè... La vita è ingiusta tante volte, ma io ti porterò sempre nel cuore. E ci saranno dei momenti in cui mi mancherai più degli altri.

Ti voglio bene Rami", scrive Francesca.

E ancora, Sabrina scrive: "Oggi sei volata in cielo...una notizia che oggi non volevamo sentire nessuno...purtroppo la vita è ingiusta toglie dalla terra le persone più belle, proprio come te, una persona bella della sua bontà d'animo, sempre sorridente e pronta ad aiutare il mondo intero, con la tua semplicità facevi molto...come si può morire a 43 anni, così giovane...oggi ci lasci straziati da questa triste notizia .... come faremo adesso senza di te, come faranno i tuoi familiari, i tuoi colleghi di lavoro senza la tua presenza..ma come si fa???? Che vita inutile avvolte. Fai buon viaggio nella pace degli angeli , si prenderanno cura di te ,come tu facevi per tutti noi.... ti mando un abbraccio ,spero ti arrivi ....sei stata una guerriera fino alla fine hai lottato con forza fino all'ultimo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare....fai buon VIAGGIO AMICA NOSTRA CHE DIO TI ACCOLGHI A BRACCIA APERTE ,sei stata una bravissima persona e sono sicura che lo sarai anche lassù.... condoglianze alla famiglia, vi siamo vicini".

I funerali si svolgeranno domani alle ore 11 nella Chiesa Maria Santissima della Purità di Valledolmo dove, già nel pomeriggio di oggi, sarà allestita la camera ardente.

© Riproduzione riservata