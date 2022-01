Pericoloso incendio di rifiuti ingombranti a Palermo, evacuate due famiglie

Disagi stasera in via Perez, a causa di un incendio di rifiuti ingombranti all’angolo con via Armó a Palermo. Due famiglie che vivono a pian terreno e primo piano sono state costrette a lasciare gli appartamenti a causa del fumo e delle fiamme. L’incendio è stato domato dagli stessi residenti e da una pattuglia di carabinieri di passaggio. «Si tratta purtroppo di una discarica che si ricrea regolarmente e che abbiamo fatto rimuovere più volte dalla Rap», dice il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Palermo Igor Gelarda. «A questa inciviltà dell’abbandono - prosegue - si aggiunge anche l’intollerabile gesto di oggi di avere incendiato questo cumulo di rifiuti, che ha messo a rischio la vita di alcune persone. Sono fatti che non possiamo accettare e che devono essere perseguiti. E ciò prescinde dalla necessità di tenere più pulite le nostre strade», conclude Gelarda».

