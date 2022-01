Ponte Corleone, ancora caos e polemica: chiusa una bretella laterale

Ancora polemiche per quanto riguarda il ponte Corleone. Con una novità: la bretella laterale chiusa, con il traffico che addirittura ha continuato ad aumentare, così come i disagi.

"Con una ordinanza appena firmata viene chiuso l' accesso dalla bretella laterale, direzione Trapani all' altezza dei ruderi della duecentesca Madonna dell'Oreto, al ponte Corleone- L'ordinanza è stata appena firmata e diventerà esecutiva a brevissimo. Tutto questo si rende necessario per evitare sollecitazioni sulle parti iniziali del ponte che, secondo quanto si legge dalla relazione tecnica della Icaro, sono quelle in condizioni statiche peggiori", dice il capogruppo della Lega in Comune, Igor Gelarda.

"Ciò significherà che chi viene da via Villagrazia dovrà tornare indietro sul ponte di Bonagia per immettersi in viale Regione. Ovviamente ci sarà un ulteriore peggioramento della situazione traffico, già critica, per il passaggio dal ponte Corleone e aggraverà il traffico in zona Bonagia. E tutto questo mentre si aspetta di sapere che tipo di lavori ci vogliono sul ponte, quanto costeranno e chi li finanzierà. Domenica pomeriggio la situazione era particolarmente grave, con il "bollino" marrone in Google maps e tempi di percorrenza del ponte fino a oltre 40 minuti. Una situazione intollerabile per i palermitani costretti a vivere buona parte della loro vita nel traffico della città", conclude Gelarda ".

