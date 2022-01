Palermo, dj e musica all'aperto senza permesso: chiuso per 5 giorni un pub in via dei Chiavettieri

Musica all’aperto con un dj alla console senza alcuna autorizzazione. I controlli della polizia municipale di Palermo nei luoghi della movida cittadina hanno portato alla multa e alla chiusura per cinque giorni di un pub di via Chiavettieri, una delle principali strade frequentate dai giovani nel centro storico.

I vigili urbani hanno effettuato un controllo scoprendo che in un’area su strada, di pertinenza del locale, era in corso un evento abusivo con musica amplificata. Cosa vietata sia per evitare assembramenti, in questi tempi di pandemia, che per motivi di disturbo della quiete pubblica. Gli agenti del Corpo di via Dogali, dopo avere interrotto l’evento, hanno disposto il sequestro amministrativo cautelare per cinque giorni. Al titolare del locale è stata contestata anche l’assenza della prescritta relazione fonometrica delle apparecchiature musicali in uso: in sostanza non era possibile misurare il livello dei decibel, per comprendere il grado di disturbo che può essere arrecato ad abitanti e residenti.

Il nome del pub non è stato reso noto.

