Campofelice di Roccella, trovato con quasi 100 grammi di hashish: arrestato cinquantenne

I carabinieri della stazione di Campofelice di Roccella hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cinquantenne del luogo, poiché trovato in possesso di quasi 100 grammi di hashish. Durante un pattugliamento, i militari dell’Arma, insospettiti dall’atteggiamento nervoso assunto dai due occupanti di un veicolo che si trovava in prossimità della stazione ferroviaria di Campofelice, hanno deciso di perquisire il veicolo stesso, trovando l’hashish nascosto fra la tappezzeria.

L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Termini Imerese e l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con divieto di uscire nell’arco notturno.

