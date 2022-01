Rivive a Monreale lo splendore del cine-teatro Imperia

Sta per completarsi il restauro del cine-teatro Imperia . L’edificio di stile liberty, realizzato nel 1956 conteneva una platea al piano terra ed una galleria a ferro di cavallo al primo piano.

Il boccascena, ampio con un affresco di Apollo “Dio delle Arti e della Luce” che illumina con bracieri le due figure allegoriche, la musica e la recitazione è ritornato al suo antico splendore.

Sul tetto, quattro aperture meccaniche, consentivano l’aereazione del locale e l’incantevole vista delle stelle in cielo, quando le condizioni atmosferiche lo permettevano.

Negli anni ottanta con il cambio di interessi di pubblico ed il non adeguamento e restauro, la struttura chiuse definitivamente.

Il teatro, da sempre luogo sociale per la cittadinanza, è stata la motivazione e la volontà principale dell’Amministrazione Arcidiacono della sua riapertura e fruizione che grazie ad una intesa raggiunta con la ditta ha potuto dar via ai lavori che adesso sono in dirittura di arrivo.

“Siamo fieri - ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono - di restituire finalmente alla comunità monrealese dopo un lungo periodo ed un accurato restauro, questo edificio che rappresenta un luogo di ricordi ed emozioni”.

