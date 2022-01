Covid, uffici di Stato Civile chiusi per contagio a Palermo: traslocano i servizi cimiteriali

Nuovo trasloco per i servizi cimiteriali del Comune di Palermo. Oggi a causa di un impiegato positivo al Covid gli uffici dello Stato Civile in piazza Giulio Cesare sono chiusi per consentire la sanificazione dei locali. “C’è stato un caso covid negli uffici dello Stato Civile - dice Eugenio Zimmatore, rappresentante della sigla sindacale Feniof Così - gli operatori e i lavoratori delle agenzie di onoranze funebri dovranno recarsi al cimitero dei Rotoli per espletare le pratiche. Ci stanno trattando come nomadi». Il rischio è quello di nuovi disagi nei trasferimenti delle salme che già nel fine settimana hanno avuto alcuni intoppi. «I servizi cimiteriali devono avere la priorità. Rischiamo nuovi problemi con i trasferimenti. Per andare a prendere le pratiche, bisognerà recarsi in lungomare Cristoforo Colombo e poi tornare - aggiunge Zimmatore - Non si comprende perché le pratiche non possano essere gestite telematicamente».

