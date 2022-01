Anche il marketing telefonico per vendere la droga a Carini

Una rete di spaccio organizzata come un’azienda, con campagne di marketing telefoniche per fidelizzare e tenere informati i clienti. I capi dei tre gruppi criminali della zona di Carini specializzati nel traffico di stupefacenti e i loro pusher hanno utilizzato tecniche moderne di comunicazione per piazzare le dosi e non deludere i consumatori ma anche per tenere a bada l’agguerrita concorrenza nel settore. Nell’inchiesta sfociata giovedì nell’operazione dei carabinieri con 22 misure cautelari per capi del narcotraffico e spacciatori c’è un capitolo dedicato ai sistemi di vendita.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Virgilio Fagone

