Palermo, sequestrati oltre 1.100 prodotti non sicuri in via Villagrazia

I finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Palermo hanno proceduto al sequestro amministrativo di oltre 1.100 prodotti non sicuri in un negozio di cinesi in via Villagrazia, a Palermo. Durante un controllo hanno accertato che oltre 1.100 prodotti (tra cui in particolare 271 articoli di elettronica), erano commercializzati in violazione del codice del consumo e sicurezza prodotti, non recando idonea marcatura Ce e non essendo accompagnati da documentazione, nonché istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali in uno Stato dell’Ue.

Al rappresentante legale sono state contestate sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di oltre seimila euro.

© Riproduzione riservata